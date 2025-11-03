Bisseck era da espulsione o no? Per Repubblica gli arbitri uccidono il calcio più della pirateria

Ciascuno dice la sua. Per il Corsport e per Repubblica il fallo di Bisseck su Giovane era da espulsione, per la Gazzetta no, perché il pallone non stava andando verso la porta ma verso il fallo laterale quindi non era chiara occasione da rete. Alla fine non c’è unanimità nemmeno nel post-partita, figuriamoci come possiamo prendercela con l’arbitro o con gli addetti al Var Questi i commenti. Il Corriere dello Sport: L’indecisione nella scelta (giallo? no rosso – nel taschino di sinistra, come al solito – anzi no, giallo) è peggio dell’errore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bisseck era da espulsione o no? Per Repubblica gli arbitri uccidono il calcio più della pirateria

News recenti che potrebbero piacerti

L'intervento di #Bisseck su #Giovane nel secondo tempo di #VeronaInter era da cartellino rosso? L'arbitro Doveri estrae il giallo, ma ci sono i criteri per il DOGSO (negazione di una chiara occasione da rete) e quindi per l'espulsione? Tra gli aspetti da consi - facebook.com Vai su Facebook

Nei due episodi arbitrali di #VeronaInter decide bene Doveri. Non è da espulsione il fallo di #Bisseck (manca il parametro della direzione verso la porta perché il tocco dell’attaccante la allarga verso l’esterno) e non è rigore la leggera trattenuta su Pio Esposit - X Vai su X

Perché Bisseck non è stato espulso per aver commesso fallo da ultimo uomo su Giovane in Verona-Inter - Perché Bisseck non è stato espulso per aver commesso fallo da ultimo uomo su Giovane in Verona- Come scrive fanpage.it

Verona Inter, clamoroso al Bentegodi: fallo da ultimo uomo di Bisseck, il difensore nerazzurro graziato da Doveri! Cosa è successo – FOTO - 1: Bisseck ferma Giovane lanciato a rete, l’arbitro estrae solo il giallo ma era rosso Scoppia la polemica al Bentegodi. Scrive juventusnews24.com

Bisseck graziato dal rosso: la spiegazione del egolamento stupisce tutti - Inter, fa discutere l'episodio che coinvolge il difensore nerazzurro che ha rischiato l'espulsione: ecco perché si è salvato ... Si legge su calciomercato.it