Come spezzare l'incantesimo della dipendenza affettiva e amare da sovrane. C'è un momento, nella vita di ogni donna, in cui l'amore smette di essere una danza e diventa una prigione. Ci si accorge che il cuore non batte più liberamente, ma in funzione di qualcun altro. Si aspetta un messaggio, un gesto, un ritorno. Si cerca di piacere, di compiacere, di essere scelta. È l'incantesimo della dipendenza affettiva, un sortilegio antico quanto il mondo.

Bisogna rendersi conto che paura, senso di colpa e bisogno di approvazione non aiutano