Bipres sciopero fino a venerdì in attesa dell' incontro in Regione Pronti con l' ingiunzione di pagamento
Alla Bipres di Rocca San Casciano e Portico continua lo sciopero iniziato nei giorni scorsi dopo il mancato pagamento delle ultime tre retribuzioni e la scelta della proprietà di pagare solo una parte dei lavoratori con una sola mensilità. Anche lunedì, davanti ai cancelli della Bipres, erano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
