Bipres sciopero fino a venerdì in attesa dell' incontro in Regione Pronti con l' ingiunzione di pagamento

Forlitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Bipres di Rocca San Casciano e Portico continua lo sciopero iniziato nei giorni scorsi dopo il mancato pagamento delle ultime tre retribuzioni e la scelta della proprietà di pagare solo una parte dei lavoratori con una sola mensilità. Anche lunedì, davanti ai cancelli della Bipres, erano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Sciopero dei treni, martedì 21 stop fino a mezzanotte - Da mezzanotte è previsto uno sciopero di 24 ore, proclamato da Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale ... Secondo repubblica.it

Treni, sciopero il 3 ottobre. Stop fino alle 21: i collegamenti garantiti e come chiedere i rimborsi - MILANO – Venerdì ad alto rischio disagi per chi viaggia in treno il 3 ottobre a causa di uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bipres Sciopero Fino Venerd236