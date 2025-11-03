Binaghi | Sicuro che Sinner prima o poi tornerà a giocare la Coppa Davis

AGI - « Sinner in Davis nel 2026? Da qua a un anno potrebbero succedere tantissime cose. Confido che Jannik possa tornare a giocare la Davis. La scelta di non giocare è stata dolorosa per lui e per noi e posso dire che sicuramente tornerà, non so quando ma tornerà»: queste le parole di Angelo Binaghi, presidente della FITP, nel corso del suo intervento alla puntata n.776 de "La Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso. «Abbiamo uno squadrone anche senza Jannik », ha aggiunto guardando alle Final Eight del 18-23 novembre a Bologna, «una squadra che merita di vincere la Davis con giocatori che il tennis italiano raramente ha avuto». 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Binaghi: "Sicuro che Sinner prima o poi tornerà a giocare la Coppa Davis"

