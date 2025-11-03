Bimbo appena nato colpito da improvvisi tremori | è positivo alla cocaina ma la madre risulta negativa

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso scoperto all'ospedale Vito Fazzi di Lecce quando il neonato è stato sottoposto a test tossicologici a seguito di strani sintomi appena nato. In attesa di ulteriori accertamenti su come si sono svolti i fatti, la madre è tornata a casa ma il piccolo rimane ricoverato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

