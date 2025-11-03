Una delle serie animate per bambini più popolari al mondo è finita nel mirino di Vladimir Putin. “Masha e Orso” è infatti al centro di polemiche in Russia, dove alcuni esponenti pubblici ne chiedono il divieto perché ritenuta “non corrispondente ai valori tradizionali”. Lo scrittore Oleg Roy e il politologo Vadim Popov sostengono che il cartone “non è un prodotto per minori, essendo carico di contenuti negativi“. Secondo loro, riporta La Stampa, la protagonista Masha è “mercantile, capricciosa e maltratta gli animali“ e rappresenterebbe “un modello strano e pericoloso di allontanamento e autonomia dalla famiglia“. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Bimba troppo emancipata". Ora Putin mette nel mirino anche Masha e Orso