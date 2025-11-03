Billboard Women in Music 2025 torna a Milano le date e i premi
Billboard Women in Music rinnova l’appuntamento con l’Italia, a Milano tutto pronto per la nuova edizione. Billboard Women in Music rinnova l’appuntamento con l’Italia: dopo il grande successo della prima edizione del 2024, con la consegna degli ambiti premi alle donne che stanno trasformando la musica e la cultura contemporanea, questa nuova edizione italiana si evolve in un format profondamente rinnovato, al contempo fisico e orientato al contenuto digital. L’evento si terrà negli spazi di UFO Milano, il nuovo hub culturale che ospita la redazione di Billboard Italia, in via Orobia 26, che per l’occasione si trasformerà nella Women in Music House nelle giornate di martedì 25 – in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne – mercoledì 26 e venerdì 28 novembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
