Bill Gates ci ripensa | l' ecologia fanatica fa male all' umanità
Vai a capire, ora, quanto ha influito l’arrivo alla Casa Bianca di un presidente che considera il riscaldamento globale «un mito», «una cosa che non esiste» e «una bufala costosa». Gli ultramiliardari sono sempre bravissimi a riposizionarsi con una capriola, lo abbiamo visto dopo il 5 novembre, giorno della vittoria di Donald Trump. O forse Bill Gates è sincero, la sua conversione è reale. O magari, chissà, non c’è stata alcuna conversione, perché il Gates che inseguiva il consenso della politica era l’altro, quello visto ai tempi di Barack Obama e Joe Biden. Che nel 2021 (non venti o dieci anni fa) scriveva il libro How to avoid a climate disaster, in cui ci avvertiva che «per evitare una catastrofe climatica dobbiamo azzerare le emissioni», perché «gli argomenti che dimostrano la necessità di arrivare a zero emissioni erano, e sono, inoppugnabili». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Ora Bill Gates si corregge sul riscaldamento climatico: perché è un segnale per tutte le classi dirigenti (e Trump non c'entra) #clima #ambiente #energia #America #Cina - X Vai su X
Se qualche anno fa Bill Gates definiva il cambiamento climatico il più grande rischio che l’umanità avrebbe dovuto affrontare, oggi invece invita ad abbandonare una «prospettiva apocalittica» - facebook.com Vai su Facebook
Bill Gates cambia idea sul cambiamento climatico: “Non sarà la fine dell’umanità”/ “Morti diminuiti del 90%” - Bill Gates ci ripensa e minimizza gli allarmismi sul cambiamento climatico: "Non è vero che l'umanità è a rischio", Trump: "Avevo ragione, è una bufala" ... ilsussidiario.net scrive
Cambiamento climatico, Bill Gates ci ripensa: "L'umanità non si estinguerà" - Ammorbidendo la sue posizione precedenti, il fondatore di Microsoft ha provato a minimizzare l'allarmismo, chiedendo di reindirizzare gli sforzi verso il miglioramento della vita nei Paesi in via di ... Scrive tg24.sky.it
Bill Gates annuncia di voler donare 200 miliardi di dollari per lo sviluppo dell'Africa - Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha annunciato che la maggior parte della sua fortuna sarà destinata, nei prossimi 20 anni, a migliorare i servizi sanitari ed educativi in Africa. Da tg24.sky.it