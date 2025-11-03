Vai a capire, ora, quanto ha influito l’arrivo alla Casa Bianca di un presidente che considera il riscaldamento globale «un mito», «una cosa che non esiste» e «una bufala costosa». Gli ultramiliardari sono sempre bravissimi a riposizionarsi con una capriola, lo abbiamo visto dopo il 5 novembre, giorno della vittoria di Donald Trump. O forse Bill Gates è sincero, la sua conversione è reale. O magari, chissà, non c’è stata alcuna conversione, perché il Gates che inseguiva il consenso della politica era l’altro, quello visto ai tempi di Barack Obama e Joe Biden. Che nel 2021 (non venti o dieci anni fa) scriveva il libro How to avoid a climate disaster, in cui ci avvertiva che «per evitare una catastrofe climatica dobbiamo azzerare le emissioni», perché «gli argomenti che dimostrano la necessità di arrivare a zero emissioni erano, e sono, inoppugnabili». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bill Gates ci ripensa: l'ecologia fanatica fa male all'umanità