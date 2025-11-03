Al via l’esame parlamentare della Manovra 2026 in Commissione Bilancio del Senato, con qualche modifica che potrebbe arrivare anche sul capitolo delle pensioni. Con l’innalzamento dell’età pensionabile, il vuoto lasciato dai canali alternativi di uscita anticipata potrebbe essere colmato da una nuova e ulteriore proroga della quota 103 e di opzione donna. Non si tratta delle uniche modifiche sulle quali si discuterà fino a metà settimana nelle aule parlamentari. Infatti, altre revisioni potrebbero riguardare gli affitti brevi, il contributo delle banche, i dividenti delle società e gli stipendi degli appartenenti alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bilancio 2026, pensioni: in arrivo proroga opzione donna e quota 103