Biglietti gratis per le partite a San Siro? Il sindaco gela i consiglieri comunali

Milano, 3 novembre 2025 – Scende in campo anche il sindaco Giuseppe Sala, sollecitato dai cronisti, sul caso dei biglietti gratis per San Siro ai consiglieri comunali sollevato dal Giorno. Nel passaggio di proprietà dello stadio dal Comune a Milan e Inter, infatti, non è previsto nessun rinnovo della prassi che da decenni assegna due biglietti omaggio a ciascun eletto a Palazzo Marino per ogni partita e ogni concerto alla Scala del calcio. San Siro, Sala brinda alla vittoria: "Avrei potuto traccheggiare, ma a Milano serve un sindaco coraggioso" Il primo cittadino conferma che "l'assegnazione dei biglietti gratis ai consiglieri comunali nel nuovo San Siro non è nell'accordo tra Comune e club.

