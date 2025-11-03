Bicocchi x Pisa 1940 | quando Milano incontra l’underground

Pisa 1940 e Emanuele Bicocchi firmano insieme una capsule che sembra uscita da un incontro tra un rocker di Camden Town e un dandy di via Montenapoleone. Il risultato? Una collezione che, più che accompagnare, punta a ribaltare completamente il look, regalandogli un booster di stile. Ci sono collaborazioni nate da brainstorming infiniti e altre — molto più divertenti — nate per caso. Questa appartiene alla seconda categoria: Chiara Pisa ed Emanuele Bicocchi si incontrano nella boutique di Pisa 1940 e da una chiacchiera tra cliente e amico scatta l’idea. Da lì nasce una capsule che unisce la precisione milanese al caos creativo dell’underground fiorentino, in una sintesi perfetta di oro, argento e carattere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

