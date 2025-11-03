Bibi Bianca in Brasssil al Fontarò | nuovo spettacolo dedicato alla musica

Il regista e scrittore Bibi Bianca presenta al pubblico palermitano “Brasssil”, il suo nuovo spettacolo dedicato alla musica, alle danze e alle cronache storiche più bizzarre del Brasile. L’appuntamento è al Teatro Fontarò di Palermo, in largo Lituania, venerdì 29 novembre alle 21,15 e sabato 30. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

