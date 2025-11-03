Biathlon | la disciplina che unisce sci e tiro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Immaginate di percorrere chilometri sugli sci, il respiro che brucia nei polmoni, il battito che rimbomba nelle tempie. Poi, improvvisamente, fermarsi. Impugnare un fucile. Mirare a un bersaglio distante cinquanta metri con il pulsare accelerato che raggiunge i 180 battiti al minuto. Centrare cinque colpi, tutti perfetti, o pagare il prezzo dell'errore con penalità che possono costare il podio. Benvenuti nel biathlon, la disciplina che alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 promette emozioni allo stato puro ad Anterselva, nella cornice mozzafiato delle Dolomiti altoatesine. Il biathlon combina lo sci di fondo con il tiro al bersaglio, creando una competizione dove il tempo più veloce al traguardo viene premiato con la medaglia d'oro olimpica.

