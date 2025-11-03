Bianco e nero all’hub Too un workshop con Marco Lecchi per riscoprire l’anima delle fotografie

Dopo il successo del corso base, Digital Camera School torna a Too - via 24 Maggio 51, Piacenza, con un nuovo e coinvolgente appuntamento dedicato alla fotografia in bianco e nero.Il workshop, in programma domenica 16 novembre, sarà condotto da Marco Lecchi, fotografo professionista e docente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Argomenti simili trattati di recente

Bianco, nero e infinito splendore. Il Duomo di Siena non si guarda soltanto… si ama. White, black, and endless splendor. The Siena Cathedral isn’t just something you look at… it’s something you fall in love with. #sienainns #hotelitaliasiena #duomo #du - facebook.com Vai su Facebook

Pokémon Bianco & Nero Remake sempre più vicino? Ci starebbe lavorando un team esterno - Già da tempo si parla di un possibile remake di Pokémon Bianco & Nero in lavorazione e con uscita nel corso del 2024. Segnala everyeye.it

Google Maps in bianco e nero sta arrivando: ecco come sarà e a cosa servirà - Su Google Maps sta per arrivare una modalità moncromatica, come scoperto dal portale Android Authority, che ha trovato tracce delle feature nella versione 25. Secondo hdblog.it

Pokémon: il prossimo gioco sarà ambientato nella Unima di Bianco e Nero? - Il prossimo gioco della serie Pokémon in uscita nel 2024 potrebbe essere ambientato nella regione di Unima di Pokémon Bianco e Nero, stando agli indizi offerti dal noto leaker Riddeler Khu, dando vita ... Come scrive multiplayer.it