Bianco e nero all’hub Too un workshop con Marco Lecchi per riscoprire l’anima delle fotografie

Ilpiacenza.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del corso base, Digital Camera School torna a Too - via 24 Maggio 51, Piacenza, con un nuovo e coinvolgente appuntamento dedicato alla fotografia in bianco e nero.Il workshop, in programma domenica 16 novembre, sarà condotto da Marco Lecchi, fotografo professionista e docente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Pokémon Bianco & Nero Remake sempre più vicino? Ci starebbe lavorando un team esterno - Già da tempo si parla di un possibile remake di Pokémon Bianco & Nero in lavorazione e con uscita nel corso del 2024. Segnala everyeye.it

bianco nero all8217hub tooGoogle Maps in bianco e nero sta arrivando: ecco come sarà e a cosa servirà - Su Google Maps sta per arrivare una modalità moncromatica, come scoperto dal portale Android Authority, che ha trovato tracce delle feature nella versione 25. Secondo hdblog.it

Pokémon: il prossimo gioco sarà ambientato nella Unima di Bianco e Nero? - Il prossimo gioco della serie Pokémon in uscita nel 2024 potrebbe essere ambientato nella regione di Unima di Pokémon Bianco e Nero, stando agli indizi offerti dal noto leaker Riddeler Khu, dando vita ... Come scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Bianco Nero All8217hub Too