Beyuku incursione e quasi gol Tonoli ancora a livelli alti

CHICHIZOLA 7 Gioco con i piedi e uscite come sempre impeccabili, Nel mezzo due parate assolutamente non banali su Correia e Leone sull’ 1 a 0. TONOLI 7 Ancora una volta l’ ‘uomo mascherato’ sfodera una prestazione di livello. Bene sulla fascia destra di difesa, presente nelle ripartenze e alla bisogna anche in area avversaria a caccia di deviazioni vincenti. ADORNI 6,5 Guida come sempre il reparto arretrato con un gran senso della posizione facendosi rispettare dagli avversari anche con quel pizzico di cattiveria sportiva che nel dna di un difensore ci sta sempre. NIELING 7 Sulla carlinga degli aerei di linea della compagnia olandese Klm troneggia la scritta ‘The dutch flying man’, l’olandese volante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beyuku, incursione e quasi gol. Tonoli ancora a livelli alti

