Bertolucci | Capire i momenti dominare i ritmi e poi dominare La forza di Sinner

L'ex azzurro: "Su un campo che non esaltava le sue caratteristiche Jannik non solo ha vinto ma non ha perso nemmeno un set. E ora le Finals.".

Paolo Bertolucci sul no di Sinner alla convocazione per la Coppa Davis: "Il tennis bisogna capire che è focalizzato sui 4 slam e sulle finals, la coppa Davis non fa assolutamente parte di questo circuito. Non è come il calcio". - facebook.com Vai su Facebook

