Bergonzi è certo | Bisseck andava espulso e vi spiego il motivo! Non c’entra la chiara occasione da gol La spiegazione dell’ex arbitro

sull’episodio di Verona Inter. L’ex arbitro Mauro Bergonzi, ospite a “La Domenica Sportiva”, ha analizzato l’episodio più controverso di Hellas Verona-Inter: il fallo del difensore nerazzurro Yann Bisseck sull’attaccante scaligero Giovane. Bergonzi ha spiegato che la decisione dell’esperto arbitro, Daniele Doveri, di estrarre solo il cartellino giallo è regolamentare. Secondo l’ex fischietto, non si trattava di una chiara occasione da gol (DOGSO) poiché il pallone, dopo il contrasto, si stava allargando verso l’esterno e l’attaccante era ancora distante dalla porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

