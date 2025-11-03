Bereketli Topraklar trama e anticipazioni

La serie turca Bereketli Topraklar in onda sul canale turco show tv dal 2 novembre 2025. Trama Bereketli Topraklar. Ad Adana, la faida tra due delle famiglie più potenti della città, i Bereketo?ul e i Karahanl?, fu riaccesa vent’anni fa da un incendio che uccise R?za Bereketo?lu. Suo figlio Ömer reagì, costringendo sua madre Azize e Cemal Karahanl?, patriarca del clan rivale, a stringere un fragile patto. Ciò che seguì non fu la pace, ma il silenzio, in attesa di essere rotto.La fragile pace tra i Bereketogullar? e i Karahanl? è minacciata quando Salih, il più giovane dei Bereketoglu, ritorna e si avvicina a Fatma, la nipote di Cemal Karahanl?. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it