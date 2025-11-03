Benzina sul fuoco! Ora Pro-Pal nei licei italiani | scatta la reazione durissima

Le lezioni pro-Palestina nelle scuole milanesi, spesso svolte senza contraddittorio, stanno suscitando crescente preoccupazione. La Comunità ebraica di Milano denuncia un clima educativo che rischia di trasformarsi in terreno fertile per la radicalizzazione ideologica. L’allarme arriva dopo l’annuncio di un nuovo incontro organizzato all’Istituto Severi Correnti, dove il consigliere regionale del Partito Democratico Paolo Romano racconterà la propria esperienza legata alla Global Sumud Flotilla, iniziativa dichiaratamente filo-palestinese. Leggi anche: Caos alla manifestazione pro Pal a Torino: feriti due agenti La comunicazione ufficiale dell’incontro, diffusa il 30 ottobre tramite circolare interna, informa che giovedì Romano sarà ospite in Aula Magna per un confronto con gli studenti delle classi quarte e quinte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Benzina sul fuoco!”. Ora Pro-Pal nei licei italiani: scatta la reazione durissima

Altre letture consigliate

"I Playoffs dello scorso anno ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. Anthony Edwards si è preso gioco del motto 'Lakers in 5', ne ha sparati 43 in una vittoria cruciale in Gara 4 in faccia al pubblico di LA e si è messo pure a fare 'a gara a chi ce l’ha più grosso' (le - facebook.com Vai su Facebook

7 ottobre, la Comunità ebraica di Bologna: «Basta gettare benzina sul fuoco. La cittadinanza ad Albanese? Sta con i terroristi, Lepore citi gli ostaggi» - La Comunità ebraica di Bologna rompe il silenzio dopo la settimana delle grandi manifestazioni pro Pal e dello sciopero generale in cui, solo a Bologna, sono scese in piazza decine di migliaia di ... Da corrieredibologna.corriere.it

«Piano di pace? Il genocidio continua»: quei pro Pal che contestano la tregua a Gaza - E io ora ho il timore che la parola pace completerà ciò che il genocidio non è riuscito a fare». msn.com scrive