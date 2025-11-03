Benfica-Leverkusen Champions League 05-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Ultima chiamata per le Aquile?
Finora la campagna europea del Benfica è stata molto deludente: solo sconfitte per le Aquile, che invece nelle competizioni domestiche sembrano essersi date un indirizzo molto solido e regolare. La bella vittoria di Guimaraes di sabato notte è un’ulteriore conferma per i ragazzi di Mourinho, che vogliono provare a cercare qualche bella soddisfazione anche in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
Risultati terza giornata di UEFA Champions League: 1) Barcellona-Olympiacos 6-1 2) Kairat Almaty-Pafos 0-0 3) Newcastle-Benfica 3-0 4) Psv Eindhoven-Napoli 6-2 5) Bayer Leverkusen-Psg 2-7 6) Union Saint Galloise-Inter 0-4 7) Copenaghen-Borussia Dor Vai su Facebook
Dove vedere in tv la Champions League di calcio: orari 4-5 novembre, streaming, partite su Sky, TV8 e Prime - 2026 sta per tornare in scena con il quarto turno della "Fase Campionato", che mette in palio punti pesantissimi in vista della ... Come scrive oasport.it
Champions League, dove vedere le partite di oggi martedì 21 ottobre in tv - Oggi, martedì 21 ottobre, si giocheranno le prime nove partite della terza giornata del girone unico di Champions League. Da today.it
Raphinha-Yamal show: il Barça doma il Benfica. Bayern, tutto facile a Leverkusen - Catalani subito in gol con Raphinha su assist meraviglioso di Lamine Yamal per chiudere uno slalom magnifico (11’). Secondo gazzetta.it