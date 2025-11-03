Benfica-Leverkusen Champions League 05-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Ultima chiamata per le Aquile?

Finora la campagna europea del Benfica è stata molto deludente: solo sconfitte per le Aquile, che invece nelle competizioni domestiche sembrano essersi date un indirizzo molto solido e regolare. La bella vittoria di Guimaraes di sabato notte è un’ulteriore conferma per i ragazzi di Mourinho, che vogliono provare a cercare qualche bella soddisfazione anche in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Benfica-Leverkusen (Champions League, 05-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ultima chiamata per le Aquile?

