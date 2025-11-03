Benevento-Sorrento Manconi pensa già al Foggia | Trasformiamo la rabbia in energia positiva

Tempo di lettura: 2 minuti Non è bastato al Benevento il sesto centro stagionale di Jacopo Manconi per avere la meglio di un Sorrento mai domo e bravo a credere nel pareggio fino alla fine. Per l’attaccante della Strega è inutile ritornare più di tanto sulla gara con la testa che è già alla prossima trasferta di Foggia. Queste le sue parole in sala stampa: RABBIA – “L’arrabbiatura è un mix di cose. Dobbiamo arrivare al punto che non bisogna concedere quell’occasione agli avversari. Non ha senso parlare troppo di questa gara. Pensiamo al Foggia”. RIGORE – “Secondo me su Lamesta il rigore c’era e sul doppio giallo poteva anche chiudere un occhio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

