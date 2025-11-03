Benevento-Sorrento Manconi pensa già al Foggia | Trasformiamo la rabbia in energia positiva
Tempo di lettura: 2 minuti Non è bastato al Benevento il sesto centro stagionale di Jacopo Manconi per avere la meglio di un Sorrento mai domo e bravo a credere nel pareggio fino alla fine. Per l’attaccante della Strega è inutile ritornare più di tanto sulla gara con la testa che è già alla prossima trasferta di Foggia. Queste le sue parole in sala stampa: RABBIA – “L’arrabbiatura è un mix di cose. Dobbiamo arrivare al punto che non bisogna concedere quell’occasione agli avversari. Non ha senso parlare troppo di questa gara. Pensiamo al Foggia”. RIGORE – “Secondo me su Lamesta il rigore c’era e sul doppio giallo poteva anche chiudere un occhio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
We’re in Benevento tonight! Go Sorrento! - X Vai su X
#Calcio #Copertina #Costieranews Sorrento, Carillo: “Contro il Benevento essere attenti in difesa” - facebook.com Vai su Facebook
Benevento-Sorrento 1-1: allo stadio Vigorito finisce pari - Sanniti avanti con Manconi nel primo tempo, poi nel recupero della ripresa D’Ursi trova l’1- Come scrive ilmattino.it
Vola il Vicenza, ok anche Brescia e Lecco. Il Ravenna stacca l'Ascoli. Pari per Salernitana e Benevento - Forlì e Guidonia continuano a vincere dietro le big del girone B. Riporta msn.com
DIRETTA/ Benevento Casertana (risultato finale 2-1): palo colto da Manconi! (oggi 31 agosto 2025) - Parliamo di un affascinante derby campano e allora la storia è lunga, anche se con diverse interruzioni dovute alle differenze di ... Segnala ilsussidiario.net