Benevento-Sorrento Conte | Mai fatto le barricate pareggio meritato

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva nel finale il pareggio di D’Ursi (LEGGI QUI)  che regala al Sorrento il nono risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia. Queste le parole di mister Conte a fine gara in sala stampa:  PREMIO – “In una gara del genere i nostri sforzi sono stati premiati. Il merito del Sorrento è stato quello di rimanere nella gara. Bisogna dare merito al Benevento che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà. Ma è giusto così perché loro sono stati costruiti per vincere. Nella ripresa ho messo dentro gli attaccanti che avevo portando a casa un pareggio in uno stadio dove i sanniti avevano sempre vinto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

