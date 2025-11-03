Benevento-Sorrento Auteri | Positivi per 70 minuti il rosso a Ceresoli ha cambiato la gara
Tempo di lettura: 2 minuti C’è grande amarezza a fine gara nella parole di mister Auteri dopo il beffardo 1-1 (LEGGI QUI) maturato al “Vigorito” contro il Sorrento, in gol in piena zona Cesarini, complice un errore del Benevento. Per il tecnico decisivo nell’economia della gara il doppio giallo a Ceresoli che ha lasciato la Strega in 10 dal 70esimo. Queste le parole dell’allenatore della Strega in sala stampa: RABBIA – “ Un pareggio come questo ti fa arrabbiare. La gara è stata a senso unico. Gli errori si fanno. La partita cambia per una decisione di un arbitro che non è cosciente dei gesti tecnici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
