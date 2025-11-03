Benethica 2025 a Firenze | riflessioni comuni su pace e tematiche di natura ambientale

Benethica 2025 si è tenuta a Firenze l'11 ottobre scorso, presso l'Abbazia di San Miniato al Monte. Il Convegno, organizzato dall'Arciconfraternita di Parte Guelfa, ha avuto come tema il rapporto tra pace e ambiente. L’evento ha avuto l’obiettivo di evidenziare la responsabilità etica dell'uomo per la conservazione del creato e la costruzione della pace, presentando l'armonia con il creato e la fraternità tra i popoli come dimensioni inseparabili per il futuro dell'umanità. Benethica 2025 ha voluto dunque essere un momento di confronto aperto e concreto, dove la sapienza monastica, la ricerca scientifica e la visione etica convergono nel riconoscere la terra come casa comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

