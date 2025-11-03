Benedetto Lupo suona il celebre ' Imperatore' di Beethoven a Molfetta
Benedetto Lupo suona il celebre «Imperatore» di Beethoven e un Salieri poco noto, sabato 8 novembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale di Molfetta, dove il pianista barese è atteso con l’Orchestra Oles diretta da Eliseo Castrignanò per un appuntamento di prestigio della stagione «Waves 25» ideata. 🔗 Leggi su Baritoday.it
