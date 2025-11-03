" Forza Italia continuerà a vigilare affinché non ci si fermi alla sola chiusura delle aree pericolose, ma si lavori per una vera rinascita dell’ex Liceo Scientifico Marconi ". Lo dice Giuseppe Bergitto di Forza Italia. "La sicurezza è solo il primo passo: ora servono risposte e impegno per il futuro. Lo dicevamo già a marzo, quando avevamo ottenuto la chiusura degli accessi allo stabile, viste le dubbie presenze all’interno e la notevole insicurezza del luogo". "Oggi facciamo i complimenti – prosegue – alle forze dell’ordine per il grande risultato raggiunto con le indagini: 15 arresti per spaccio di droga, con base proprio nell’ex Scientifico Marconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bene gli arresti per droga. Ora si riqualifichi la scuola"