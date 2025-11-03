BENDA presenta ad EICMA 2025 tre nuove cruiser
(Adnkronos) – BENDA si prepara a un ritorno in grande stile sul palcoscenico internazionale con tre nuove cruiser destinate a ridefinire il concetto di design e prestazioni. All'EICMA 2025, il costruttore cinese presenterà una gamma completa di dodici moto e sette veicoli fuoristrada, confermando la propria espansione nel mercato europeo. Tra le protagoniste spiccano due cruiser .
Un boxer ibrido, un V4 e sospensioni pneumatiche: Benda si prepara a stupire tutti a EICMA - L'aggressivo marchio cinese annuncia le prime anticipazioni: oltre ai modelli in gamma (con tre nuove cruiser) vedremo il motore boxer ibrido montato sulla P51 e molti altri nuovi propulsori