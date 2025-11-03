News tv. – C’è un momento preciso, ogni settimana, in cui Rai2 si accende di un’energia diversa. È il martedì sera di Belve, lo show ideato e condotto da Francesca Fagnani, dove la parola è lama e il silenzio pesa come una risposta mancata. Dopo il debutto folgorante della nuova stagione, con ospiti del calibro di Belén Rodríguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, la giornalista romana torna il 4 novembre alle 21:30 con un tris di interviste che promettono altre verità scomode e confessioni inedite. Niente copioni, niente pose: solo domande dirette e la capacità, tutta della Fagnani, di mettere a nudo anche i caratteri più coriacei. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Belve”, chi sono gli ospiti della seconda puntata: “imprevisto” per Francesca Fagnani