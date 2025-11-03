Belluno viene condannato per abusi sessuali su anziani ora torna a fare il badante

L’indignazione dei familiari delle vittime della casa di riposo San Donà: “Dovete proteggere i fragili”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Belluno, viene condannato per abusi sessuali su anziani ora torna a fare il badante

Argomenti simili trattati di recente

Premio internazionale Bellunesi che onorano la provincia in Italia e nel mondo: il premio per il , viene assegnato a . Il tenore Domenico Menini, nato a Belluno, ha sviluppato fin da pic - facebook.com Vai su Facebook

Stuprò otto anziane in una casa di riposo a San Donà, faceva il badante a una coppia di Belluno - Ex operatore sociosanitario della Rsa "Monumento ai caduti" era stato condannato in Appello a otto anni. Da rainews.it

Abusa di 8 anziane nella casa di riposo e torna a fare il badante ad una coppia: la figlia scopre su internet i suoi precedenti e lo allontana - Ha violentato otto anziane nella casa di riposo dove lavorava, torna a fare il badante. Scrive ilgazzettino.it