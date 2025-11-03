I tre punti non sono arrivati, ma il mister della Robur, Tommaso Bellazzini (nella foto), si è detto "orgoglioso" della sua squadra. Perché il Siena ha giocato "ancora una volta, con coraggio, con sicurezza, con lo spirito di correre senza la palla e di aggredire l’avversario fino al 90’. "Ci è mancato soltanto di spingere la palla dentro – ha commentato, con amarezza –. Sono dispiaciuto per i ragazzi che hanno sfoggiato una prestazione di spessore, con personalità e carattere straordinari, contro una squadra costruita per vincere il campionato. E’ stata da parte loro una prova di altissimo livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bellazzini: "Orgoglioso dei ragazzi!. E’ mancato solo di metterla dentro"