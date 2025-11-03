L'ex capitano del Bari coinvolto nell'inchiesta del calcioscommesse ha ricevuto la grazia di Gravina: "Dopo dieci anni di squalifica ora posso tornare in panchina: la mia vittoria più bella. Cassano? Eravamo fratelli, in ritiro ordinava di nascosto spaghetti e frittura di pesce". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bellavista: “Dalle sfide a Baggio e Zidane al carcere per le scommesse. Ma ho ammesso gli errori, e ora...”