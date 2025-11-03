Belgrado manifestazione in sostegno delle vittime di Novi Sad | le immagini
Centinaia di dimostranti antigovernativi si sono radunati domenica sera davanti al palazzo del parlamento serbo, nel centro di Belgrado. La tensione a Belgrado è aumentata vertiginosamente il giorno dopo che decine di migliaia di persone hanno partecipato a una grande manifestazione nella città settentrionale di Novi Sad, in occasione del primo anniversario del disastro della stazione ferroviaria in cui hanno perso la vita 16 persone. I manifestanti a Belgrado si sono riuniti a sostegno di Dijana Hrka, la madre di Stefan Hrka, vittima del mortale crollo della tettoia lo scorso anno. Domenica mattina Dijana aveva dichiarato che avrebbe iniziato uno sciopero della fame nei pressi di un accampamento di tende fuori dal palazzo del parlamento, occupato dai fedelissimi di Vucic da marzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
