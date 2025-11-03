Belen Rodriguez e la parodia di Stefano De Martino a Gialappa's Show | Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?

Belen Rodriguez contro (il fake) Stefano De Martino a Gialappa's Show: la showgirl, co-conduttrice della serata, si è resa protagonista di uno sketch con Gigi del duo Gigi e Ross che fa la parodia del noto conduttore di Rai 1. A lui l'argentina ha rivolto diverse frecciatine: ""Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?", "Tutte le notti penso a quel figo di Gerry Scotti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Belen Rodriguez - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez e la parodia di Stefano De Martino a Gialappa’s Show: “Ti ricordi quando eri meno rifatto di me?” - Belen Rodriguez contro (il fake) Stefano De Martino a Gialappa's Show: la showgirl, co- Riporta fanpage.it

Gialappashow, un ruolo speciale per Belen - Torna su TV8 l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato dalla Gialappa’s Band – composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin – e prodotto da Banijay Italia. Come scrive dilei.it

Belen Rodriguez shock a Belve: “Amore tossico, non lo stimo, tornata con Stefano per Santiago e la famiglia” - La nuova stagione di Belve è ripartita con un boom di ascolti e una protagonista d’eccezione: Belen Rodriguez. Lo riporta vocedinapoli.it