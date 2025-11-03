Belen Rodriguez co-conduttrice del Gialappa’s Show. Belén Rodriguez è stata la protagonista della puntata del Gialappa’s Show andata in onda lunedì 3 novembre 2025, su Tv8. La showgirl argentina è apparsa in veste di co-conduttrice accanto a Mago Forest, regalando momenti di ironia e autoironia che hanno immediatamente fatto il giro dei social. Il momento più atteso? Lo sketch con Luigi Esposito, del duo comico Gigi e Ross, che interpreta la caricatura di Stefano De Martino, ex marito di Belén. La loro tormentata storia d’amore, da anni al centro delle cronache rosa, è diventata il terreno perfetto per uno scambio di battute al vetriolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Belén Rodriguez al Gialappa’s Show: frecciatine al vetriolo a Stefano De Martino nel duetto con l’imitatore