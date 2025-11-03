Belen gli uomini e la coerenza negata | il paradosso del femminismo intermittente

" Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’. I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più ". Così Belen Rodriguez ha parlato a Belve con Francesca Fagnani raccontando un aspetto della sua vita privata poco noto che, per galanteria, nessun uomo con la quale è stata ha mai rivelato. È uno sforzo di fantasia limitato immaginare cosa sarebbe accaduto a parti invertite, ossia se un uomo avesse raccontato di aver "menato" tutte le sue fidanzate, perché ci sarebbe giustamente stata una sollevazione popolare. Ma Belen può, perché è Belen o perché è donna? Questo tema sulla violenza femminile, che nel caso di Belen non è stata grave, si presta però a una riflessione che è stata anche oggetto di studi sociologici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

