Beethoven 2027 | al via il primo concerto con Yuki Serino

Veneziatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mestre, 1 novembre 2025 - Ad appena 19 anni Yuki Serino è già considerata una delle violiniste più promettenti della sua generazione e si è imposta sulla scena musicale internazionale con la grazia della sua giovane età e la forza di un’artista matura. Il prossimo mercoledì 5 novembre alle 19.30. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

