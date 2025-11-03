Beethoven 2027 | al via il primo concerto con Yuki Serino
Mestre, 1 novembre 2025 - Ad appena 19 anni Yuki Serino è già considerata una delle violiniste più promettenti della sua generazione e si è imposta sulla scena musicale internazionale con la grazia della sua giovane età e la forza di un’artista matura. Il prossimo mercoledì 5 novembre alle 19.30. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
