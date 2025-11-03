Nuovo appuntamento oggi – lunedì 3 novembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Finn ribadisce a Li di considerarla la sua vera madre, ma di essere legato a Sheila che gli ha dato la luce. Li lo esorta a riprendere il controllo di sé stesso. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 3 novembre 2025 | Video Mediaset