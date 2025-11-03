Beautiful Anticipazioni Americane | Attrazione fatale tra Deacon e Taylor ma la tragedia è dietro l' angolo!

Nelle puntate americane di Beautiful, tra Taylor e Deacon è scattato qualcosa. I due si stanno pericolosamente avvicinando e non riescono a togliersi dalla mente un momento molto particolare che hanno vissuto insieme. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Attrazione fatale tra Deacon e Taylor... ma la tragedia è dietro l'angolo!

