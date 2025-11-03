Bce sblocca la quota Fininvest Marina e Pier Silvio Berlusconi al 30%

La Banca centrale europea ha dato il via libera definitivo alla successione ereditaria di Silvio Berlusconi nel gruppo Mediolanum, autorizzando Marina e Pier Silvio Berlusconi a detenere e gestire le partecipazioni qualificate in Banca Mediolanum S.p.A. e Banco Mediolanum S.A. Il provvedimento chiude il lungo contenzioso iniziato nel 2014, quando i diritti di voto di Fininvest erano stati sospesi dopo la perdita dei requisiti di onorabilità dell’ex premier. Ora la famiglia Berlusconi torna a esercitare pienamente il 30% del capitale dell’istituto, con la Bce che ha riconosciuto la piena conformità della governance Fininvest ai requisiti di vigilanza europea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

