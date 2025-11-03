Basta 1 quadratino e il cervello fa festa | la scienza riscopre il superpotere del cioccolato fondente

Un quadratino di cioccolato fondente potrebbe fare molto più che soddisfare una voglia passeggera. Ricercatori giapponesi dello Shibaura Institute of Technology hanno scoperto un meccanismo sorprendente: i flavanoli del cacao attivano il cervello attraverso il loro sapore astringente, quella sensazione di secchezza e rugosità in bocca, ancor prima di essere assorbiti dal flusso sanguigno. Lo studio, pubblicato sulla rivista Current Research in Food Science ha testato l’ipotesi che il gusto astringente dei flavanoli funzioni come un segnale diretto al sistema nervoso centrale. Il team guidato dal dottor Yasuyuki Fujii e dalla professoressa Naomi Osakabe ha somministrato flavanoli a topi di dieci settimane a dosi di 25 o 50 mg per chilogrammo di peso corporeo, mentre un gruppo di controllo riceveva solo acqua distillata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

