Basket Serie B Nazionale La San Giobbe Chiusi ci prova a Imola Coach Zanco avverte | Partita difficile! Dovremo essere molto solidi in difesa
"Ci aspetta una partita difficile, in un campo ostico. Imola è una squadra che ha fatto vedere grandi cose in questi mesi: è una squadra molto fisica, con un allenatore che non ha bisogno di presentazioni come Luca Dalmonte. Quindi anche tecnicamente e tatticamente molto preparata". Con queste parole coach Nicolas Zanco (nella foto) ha presentato la partita che questa sera alle 20,30 la sua Umana San Giobbe affronta in casa dell’ Andrea Costa Imola (Morassutti di Gradisca d’Isonzo, Gallo di Monselice e Angelo Iaia di Belluno gli arbitri). Chiusi vuole dare continuità ai propri risultati. "Dovremo essere pronti e fare una partita solida, soprattutto da un punto di vista difensivo – ha detto ancora coach Zanco –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
