COSTONE 63 NICO BASKET 44 COSTONE: Samokhvalova 25, Miccoli 7, Braida, Casini, Gandolfi, Sposato, Pierucci 2, Bonaccini V. 4, Nanni, Sabia 2, Kazantseva 21, Pastorelli 2. Allenatore Fattorini. NICO: Tongiorgi, Salvestrini 6, Modini 0, Mascia 4, Montiani 14, Mandroni 5, Modini A. 2, Federighi 2, Bargiacchi 2, Lenzi, Castelli, Traore 9. Allenatore Rastelli. Arbitri: Vumbaca, Marini. Parziali: 14-14, 26-23, 39-34. SIENA – Ritrova il sorriso l’Oleificio Fiorentini che, al PalaOrlandi, ha superato il Nico Basket di Ponte a Buggiano imponendosi con un perentorio 63-44. Partita che è svoltata soprattutto nel secondo periodo quando, una volta prese le giuste misure alle avversarie, le costoniane hanno saputo allungare in maniera netta, con un grande crescendo soprattutto negli ultimi 10’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. L’Oleificio Fiorentini schianta la resistenza del Nico. Dal grande equilibrio alla svolta del secondo tempo