Basket Serie A | Brescia cade con Trapani Virtus Milano e Tortona la agganciano
Bologna, 2 novembre 2025 – La quinta giornata del campionato di Serie A di basket ha ridisegnato la parte alta della classifica: in vetta ora c’è infatti un quartetto a quota 8 punti composto da Bertram Tortona, Virtus Olidata Bologna, EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia. La Virtus Olidata il quarto successo lo ha raggiunto in uno dei tre anticipi del sabato travolgendo 102-83 la Dolomiti Energia Trentino (sugli scudi Matt Morgan con 17 punti e Carsen Edwards con 15). Tutto facile anche per l’EA7 Emporio Armani Milano che ha sbancato il PalaBigi di Reggio Emilia surclassando l’Unahotels (ancora orfana di Kwan Cheatam) 93-61 al termine di un match a senso unico: i biancorossi lombardi, oggi trascinati da un Armoni Brooks da 20 punti con 69 da due e 24 da tre, hanno archiviato la pratica già nel corso del primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
