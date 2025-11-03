Basket la Benacquista vince anche contro Imola Quinto successo consecutivo
Otto vittorie su nove partite giocate e cinque successi consecutivi: sono i numeri che raccontano questo straordinario avvio di campionato della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che continua il suo percorso positivo nella Serie B Nazionale. Davanti al proprio pubblico al palasport di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
