Basket in casa Dole pesano le assenze di Robinson e Leardini | biancorossi sconfitti al fotofinish a Livorno

Cade solo nel finale la Dole Rimini, che pur orfana di Robinson e Leardini gioca alla pari della Libertas Livorno per tutti i quaranta minuti, rimonta dal -8 di fine terzo quarto e arriva ad avere l’ultimo possesso di un match combattuto fino all’ultimo secondo. Non bastano ai biancorossi i 18. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

