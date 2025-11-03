basket femminile le migliori italiane della 5a giornata di a1 verona e gruppo tricolore schio va

Cinque le giornate trascorse della Serie A1 2025-2026, ed è ancora una volta tempo di mettere a fuoco l’accaduto in termini di giocatrici italiane all’interno della quinta giornata del massimo campionato. Una giornata, questa, caratterizzata da quattro incontri combattuti, ognuno nella propria maniera. In considerazione della caratura del match e dell’effettiva lotta che si è vista in Campobasso-Schio, è al gruppo italiano del Famila che va ascritto un ruolo molto importante in questo fine settimana. Le big del blocco tricolore hanno tutte risposto bene al complesso confronto molisano, con Costanza Verona ad assommare 13 punti e 6 rimbalzi, Jasmine Keys con 10, 4 e 3 assist, Olbis Andrè con 10 e 7 e, infine, Cecilia Zandalasini che non ha una valutazione così alta (quasi) solo per il 26 da tre, ma che comunque mette insieme 17 punti e gioca nel ruolo che le è gradito, quello di giocatrice che, se deve caricarsi sulle spalle la squadra, lo fa senza troppe cerimonie. 🔗 Leggi su Oasport.it

