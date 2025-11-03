Basket con una tripla di Cosci il DREAM Pisa supera in volata Liburnia nel derby di DR2

Pisa, 2 novembre 2025 – Vittoria al cardiopalma per il DREAM Basket Pisa, nel derby in casa con la Libertas Liburnia Livorno, al termine di un match interrotto e giocato su un altro campo, nella quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Contro una squadra molto esperta, i giovani ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno fatto tesoro della sconfitta di Volterra, rimanendo in scia degli avversari per tutta la gara ed operando il sorpasso con una tripla di Cosci, proprio allo scadere.. LA CRONACA - L’inizio non è dei migliori per i padroni di casa, contratti e con qualche difficoltà offensiva, come attesta il parziale di 6-11 alla fine del primo parziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, con una tripla di Cosci il DREAM Pisa supera in volata Liburnia, nel derby di DR2

Scopri altri approfondimenti

Matteo Calvellini 19 punti qui dopo la tripla del 46 a 45 della Virtus Siena sulla Mens Sana Basketball fine 2° quarto - facebook.com Vai su Facebook

La tripla di Woldetensae e la schiacciata di Moore tra le Top Plays presented by Pokerstarnews nella sfida tra Reggio Emilia e Varese #TuttoUnAltroSport - X Vai su X

Basket, tra poco al via il giovane Dream Basket Pisa, in Divisione Regionale 2 - Pisa, 21 settembre – A poche settimane dall’avvio del campionato di Divisione Regionale 2, il Dream Basket Pisa si affaccia per la prima volta alla ribalta della pallacanestro senior, pur con una ... Da sport.quotidiano.net

Basket, prima sconfitta del DREAM Pisa, nel derby di Volterra, in DR2 - I ragazzi di Marco Paganucci e Matteo De Luca hanno pagato un po’ di inesperienza, sul campo di un Volterra fisico e maturo ... Scrive msn.com

Basket, doppio successo a Formigine per il Dream Team - Trasferta positiva a Formigine per il basket promozionale del Dream Team, che ottiene un doppio successo contro Sport Revolution di Parma e Agape Sessuale. Si legge su piacenzasera.it