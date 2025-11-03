Basket B Oleggio perde a Pavia

Today.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gran primo tempo e un terzo quarto che ha condizionato di fatto il match. Nella sesta giornata di andata di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket perde a casa della Pallacanestro Pavia, una delle big di questo girone, 77-65. Pavia in campo con Hidalgo, Manna, Neri, Wiltshire e. 🔗 Leggi su Today.it

