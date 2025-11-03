Basket B Oleggio perde a Pavia
Un gran primo tempo e un terzo quarto che ha condizionato di fatto il match. Nella sesta giornata di andata di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket perde a casa della Pallacanestro Pavia, una delle big di questo girone, 77-65. Pavia in campo con Hidalgo, Manna, Neri, Wiltshire e. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
| IT’S 6ª Giornata | Serie B Interregionale Conference Nord 18.00 ? PalaRavizza | Pavia Via Treves Oleggio Basketball ? Acquista qui il tuo biglietto: https://www.diyticket.it/events/Sport/25450/riso-scotti-pallacanestro-pavia-1 - facebook.com Vai su Facebook
Serie B - Gli Squali Oleggio lasciano due punti a casa della big Pavia - Nella sesta giornata di andata di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket perde a casa della ... pianetabasket.com scrive
Serie B - Gli Squali Oleggio battono Blu Orobica Bergamo nel posticipo - Nel posticipo della quinta giornata di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket batte 90- Come scrive pianetabasket.com
Oleggio Magic Basket, gli Squali trionfano a Nerviano - Nella quarta giornata di campionato di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket batte Nervianese 1919 87- Come scrive today.it