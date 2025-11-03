Basket B Interregionale Use la capolista non perdona I biancorossi lottano ma non basta

Sport.quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COSTONE SIENA 75 USE EMPOLI 71 COSTONE SIENA: Masciarelli 19, Zocca 10, Massari n.e., Nasello 7, Filippo Paoli 7, Matteo Paoli 4, De Marchi, Zeneli 5, Nannipieri 9, Ballabio 9, Rosso 5. All.: Belletti. USE COMPUTER GROSS: Ciano 7, Baldacci n.e., Sesoldi n.e., Rosselli 3, Cipriani 10, Sakellariou 17, Marini n.e., Tosti 6, Giantini n.e., Soviero 10, Paluzzi 18, Regini. All.: Valentino. Arbitri: Piancatelli di Foligno e Pompei di Perugia. Parziali: 22-14; 45-35; 55-50. MONTERIGGIONI – Niente da fare per l’Use Computer Gross sul campo della capolista imbattuta Costone Siena, ma pur non dando mai l’impressione di poter indirizzare l’inerzia del match i biancorossi empolesi escono a testa alta, anche con qualche recriminazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket b interregionale use la capolista non perdona i biancorossi lottano ma non basta

© Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale. Use, la capolista non perdona. I biancorossi lottano ma non basta

Altre letture consigliate

Basket B Interregionale, domani, alle 18.30, secondo appuntamento consecutivo al PalaFerrari. L’Olimpia di Agresti ci riprova: c’è Montebelluna da battere - Sesto capitolo d’andata sui parquet della B Interregionale e secondo appuntamento casalingo consecutivo per l’Olimpia Castello di coach Claudio ... Secondo sport.quotidiano.net

Basket B Interregionale: Costone Siena non si ferma, battuto anche Empoli - Non vuole saperne di fermarsi la Vismederi Costone Siena, che contro la Use Empoli centra la sesta vittoria consecutiva, la terza stagionale al PalaOrlandi, ma soprattutto conserva vetta della classif ... Come scrive radiosienatv.it

Basket, B Interregionale: per Iseo quarta sconfitta di fila - Iseo non riesce a svoltare: con la Virtus Padova arriva la quarta sconfitta consecutiva, e se non è crisi, poco ci manca. Riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Basket B Interregionale Use