Basket B Interregionale Use la capolista non perdona I biancorossi lottano ma non basta
COSTONE SIENA 75 USE EMPOLI 71 COSTONE SIENA: Masciarelli 19, Zocca 10, Massari n.e., Nasello 7, Filippo Paoli 7, Matteo Paoli 4, De Marchi, Zeneli 5, Nannipieri 9, Ballabio 9, Rosso 5. All.: Belletti. USE COMPUTER GROSS: Ciano 7, Baldacci n.e., Sesoldi n.e., Rosselli 3, Cipriani 10, Sakellariou 17, Marini n.e., Tosti 6, Giantini n.e., Soviero 10, Paluzzi 18, Regini. All.: Valentino. Arbitri: Piancatelli di Foligno e Pompei di Perugia. Parziali: 22-14; 45-35; 55-50. MONTERIGGIONI – Niente da fare per l’Use Computer Gross sul campo della capolista imbattuta Costone Siena, ma pur non dando mai l’impressione di poter indirizzare l’inerzia del match i biancorossi empolesi escono a testa alta, anche con qualche recriminazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
